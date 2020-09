Nahuel Carabaña acaba tercer als 3.000 obstacles de la Copa d'Espanya

Actualitzada 09/09/2020 a les 07:02

Redacció Madrid

Nahuel Carabaña va signar la tercera posició en la prova de 3.000 obstacles de la Copa d’Espanya (LaLiga Sports Oro), que es va celebrar a l’Estadi de Vallehermoso (Madrid). L’andorrà, que milita al Playas de Castellón (Caics), va entrar amb un temps de 8’55”69, a gairebé cinc segons del guanyador, Ibrahim Chakir (Atletismo Numantino), que va fer 8’50”91. Álvaro Gutiérrez (FECV) va acabar en segon lloc amb un temps de 8’54”10.



Carabaña va reconèixer que “individualment no va ser la millor carrera que he fet, però tampoc ha estat la pitjor”, i en aquest sentit va afegir que “m’emporto un tercer lloc que em fa estar content”. El tècnic, Kevin Poulet, va explicar que “va ser una cursa tàctica i lenta, com a tot campionat. La marca no era el més important i acabar tercer era un dels resultats que havíem pronosticat”. El club de Nahuel Carabaña, el Playas de Castellón, per la seva part, va finalitzar campió per equips de la Copa d’Espanya.