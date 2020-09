La selecció sub-21 es queda sense premi i cau a Albània

L’equip andorrà es va avançar al minut 2 amb un gol d’Aláez de penal i va resistir fins al tram final

Actualitzada 09/09/2020 a les 07:03

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Després d’una impagable feina, la selecció sub-21 es va quedar amb la mel als llavis. Els nois d’Eloy Casals van acabar perdent als darrers minuts davant Albània un partit que tenien controlat fins ben entrada la segona part. Els canvis van resultar decisius per al combinat albanès –els gols els van fer dos jugadors que van sortit a la segona part– i la immerescuda derrota (3-1) deixa els andorrans amb 4 punts i tancant el seu grup de la fase de classificació per a l’Europeu sub-21.



Ben d’hora va sorprendre el combinat tricolor, després que Jordi Aláez, ahir capità i un dels reforços de la sub-21, transformés al minut 2 de joc un penal que Bajrami va cometre sobre Rosas. Es posaven les coses de cara per als nois d’Eloy Casals, tot i que, arran de la diana, Albània es va configurar i va començar a governar la possessió però sense traduir-la en gaires ocasions. Pires va poder refredar les úniques accions de perill d’Albània i la selecció va arribar amb avantatge al descans. A la represa, Àlex Martínez va fregar la sentència i ja se sap que quan es perdona es paga. Albània va empatar al 62, amb un gol de Selmani. Tot i el gol, Andorra va resistir fins al minut 85, quan Vrioni, de cap, va fer el 2 a 1. Un cop que els andorrans van acabar acusant, ja que quan el partit agonitzava i es trobava esgotant el temps d’afegit Bullari va signar el 3 a 1 que va arrodonir el marcador. L’equip, ara, ha d’oblidar i aprendre de la derrota i pensar en el pròxim partit de la fase de classificació de l’Europeu, que es jugarà el 7 d’octubre a l’Estadi Nacional davant el rival més potent del grup, un líder de grup invicte i intractable, Anglaterra.