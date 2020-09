L'FC Andorra presenta la nova samarreta

El disseny de l'equipació l'ha fet Nike per segon any consecutiu

L'FC Andorra ha presentat aquesta tarda la nova equipació per a la temporada 2020/2021 que ja es troba disponible al web de l'equip. El disseny de la samarreta, que l'ha fet per segon any consecutiu la marca Nike, destaca els colors blau, groc i vermell i compta amb el dibuix d'unes muntanyes. El president del club, Ferran Vilaseca, ha detallat que "des de l'inici hem dit que el FC Andorra és un projecte de país i aquest esperit és el que mantenim amb aquesta nova samarreta, amb un disseny inspirat en les muntanyes andorranes". A l'acte hi ha assistit la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el secretari d'Estat d'esports, Justo Ruiz, representants dels patrocinadors del club i personalitats vinculades a l'entitat com Albert Llovera, que n'és el seu ambaixador.

