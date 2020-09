El MoraBanc fitxa Charlon Kloof per dos mesos

L'escorta holandès ha jugat dues temporades a l'UCAM Múrcia

Actualitzada 09/09/2020 a les 18:42

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc ha fitxat el jugador holandès Charlon Kloof per dos mesos per cobrir les baixes per lesions que acumula l'equip. Kloof és un escorta "potent i físic", destaca el club, de 30 anys i 1,91 metres d'alçada amb experiència a l'ACB perquè ha jugat en les temporades 17-18 i 18-19 a l'UCAM Múrcia.



El club tricolor remarca que Kloof és un jugador amb gran capacitat atlètica i polivalent en tota la línia exterior. El director general, Francesc Solana, explica que "en la situació de baixes en la que estem hem hagut de reaccionar ràpid perquè no podem estar amb nou jugadors" i precisa que "és un molt bon element que coneix la lliga i que arriba amb ganes d’ajudar-nos i aprofitar la seva oportunitat”. Charlon Kloof va jugar la temporada passada a la lliga turca amb l’OGM Ormansport.