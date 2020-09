Cardelús torna el cap de setmana al Mundial de MotoE, a Misano

Actualitzada 09/09/2020 a les 07:01

Sense tenir pràcticament temps de descans, Xavi Cardelús torna a competir el cap de setmana vinent. Ho farà a la FIM Enel MotoE World Cup, que visita el circuit de Misano amb motiu de la disputa del Gran Premi de San Marino e della Riviera di Rimini. El traçat italià serà també escenari del pròxim Gran Premi, que es disputarà la setmana que ve amb cursa de MotoE dissabte dia 19 i diumenge dia 20, per la qual cosa al pilot andorrà l’esperen tres curses al mateix circuit en vuit dies començant per la de diumenge. Actualment, Cardelús ocupa la 13a posició a la classificació provisional del campionat amb els vuit punts sumats a Jerez, on es va classificar 14è a la primera cursa i 10è a la segona, que es va disputar una setmana després. El pilot de l’Avintia Esponsorama Racing va explicar que té “moltes ganes de tornar a competir amb l’Energica de MotoE després de les dues primeres curses a Jerez” i que, ara, “caldrà canviar de xip ràpidament”.