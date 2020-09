Adrià Lledó podria sortir cedit al Terrassa per tenir més minuts

Actualitzada 09/09/2020 a les 07:00

L’FC Andorra té pensat alleugerir la plantilla, no només per encabir els reforços que falten per confirmar, uns tres o quatre, sinó per mirar que alguns jugadors puguin disposar de més minuts en qualitat de cedits. És el cas del migcampista Adrià Lledó, un home de la confiança del tècnic, Nacho Castro, però que amb la presència de Rai, Bover, Riverola, Marc Pedraza o Marc Aguado, els seus minuts i participació quedarien bastant reduïts. El Terrassa, un equip que sempre ha vist amb bons ulls Lledó i que ja el volia fitxar quan militava a l’Horta, treballa per fer-se amb el préstec del migcampista tricolor fins a final de temporada.



D’altra banda, el club presenta aquest vespre la nova samarreta, la principal que vestirà com a primera equipació de cara a una propera temporada que coneixerà la setmana que ve el calendari.