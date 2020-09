COMUNICAT BAIXES

David Jelínek, 1 mes per trencament muscular❌

Bandja Sy, dues setmanes per esquinç ❌

Oriol Paulí, 1 mes per lesió al bíceps femoral ❌



➡️La lliga Catalana surt cara.