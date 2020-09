Triomf dels germans Casal a La Sportiva Andorra Trail

Queralt Riba i Roser Español han guanyat la cursa femenina, i Pere Rullan i Fátima de Diego s’han endut la prova mixta

Actualitzada 07/09/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

Els germans Marc i Òscar Casal van adjudicar-se ahir la general de La Sportiva Andorra Trail, cursa de muntanya per parelles en dues etapes que va celebrar-se el cap de setmana, i que era també puntuable per a la Multisegur Copa d’Andorra de Curses de Muntanya. Els corredors de la federació ja havien dominat durant la primera jornada entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, i ahir van tornar-ho a fer.



Marc i Òscar Casal van completar la segona etapa en un temps de 3 h 38’10”, i el crono global de les dues jornades va ser de 7 h 39’03”, amb la qual cosa van superar en gairebé 30 minuts els seus perseguidors. El podi en categoria masculina el van completar Javier Barea i Raúl Guillén (8h06’47”) i Ignasi Ferrer i Albert Llonch (8 h 16’25”). A la cursa femenina, la victòria va ser per a les catalanes Queralt Riva i Roser Español, que van imposar-se amb un temps global a les dues etapes de 9 h 15’54”. En segon lloc, va acabar l’Otso Team, amb la corredora de la federació Sabrina Solana i la catalana Clàudia Tremps, que van entrar gairebé a mitja hora de la parella vencedora. L’últim esglaó del podi femení va ser per a Montse Martínez i Núria Domínguez. Finalment, La Sportiva Team, format per Pere Rullan i Fátima de Diego van creuar l’arribada en primera posició a la cursa mixta. Els vencedors van completar les dues etapes amb un registre de 8 hores i 50 minuts, i van superar les parelles formades per Julià Muntanyà i Erola Bisquert, i Laia Alzina i Lluís Cortadellas. Després d’aquesta segona cursa de la Multisegur Copa d’Andorra de Curses de Muntanya, Sabrina Solana lidera la classificació femenina, i Marc i Òscar Casal, la masculina.