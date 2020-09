Superats sense pilota

Actualitzada 07/09/2020 a les 07:26

LA SELECCIÓ SUB-21 JUGA AMB ALBÀNIA DIMARTS

La selecció sub-21 disputarà dimarts la sisena jornada de la fase de classificació per a l’Eurocopa de la categoria. El combinat d’Eloy Casals, després de la derrota a Istanbul contra Turquia (1-0), viatja a Albània amb la intenció de rescabalar-se. A l’Elbasan Arena, a les 19.00 hores, Andorra té l’oportunitat de sumar algun punt més que li permeti lluitar per abandonar el fanalet vermell del grup. El seleccionador tricolor tindrà on escollir perquè podrà comptar amb tots els efectius, ja que no presenta cap baixa per lesió ni sanció.

Un ritme nociu de pilota de les illes Fèroe i la seva superioritat tècnica i física van fer claudicar la selecció. Andorra no va ser capaç de trobar l’antídot a la millor arma feroesa, tot i mantenir les constants vitals fins al darrer alè (0-1). Va sortir el grup de Koldo disposat a exercir des de la suma totes les seves qualitats conjugades amb un exercici defensiu hermètic; gran desplegament físic per la pressió alta i velocitat per intentar trencar en profunditat, un punt impossible d’aconseguir quan no tens la pilota.Klaemint Olssen, davanter de les illes Fèroe, va destapar un partit abrasiu, un partit condemnat al combat nul de no haver emergit el seu gol d’esperó a la mitja hora i el talent de Brandur Hendriksson, el futbolista del Helsingborgs IF de la primera divisió sueca. Ell va esdevenir el veritable fet diferencial de la tarda. Ell va ser capaç d’estirar els nòrdics fins a colonitzar la parcel·la andorrana, gairebé perfecta en el treball al darrere i en els replecs. Koldo va allistar Ludo –que es va retirar lesionat als 22 minuts– i Aláez com a úniques novetats respecte a Riga i va seure Marc Vales i Àlex Martínez, conscient que al Nacional, dintre de les seves possibilitats, estava Andorra obligada a tenir més protagonisme que a Letònia. Sembla la selecció un bloc més avesat amb la pilota, fa temps que no pateix quan la té però, tot i això, ahir no va transmetre la sensació de poder discutir la possessió i va acabar de fiar la sort en una, sortosament habitual, construcció estable a la defensa. Va donar notícies el combinat nòrdic al quart d’hora amb un xut enverinat de rosca de Bartalid des de la frontal, preludi de la maniobra d’esperó de Klaemint Olssen. El davanter va enredar Gomes a l’àrea petita per, amb el taló, fer l’únic gol del partit en un segon de dubte del ben embastat bloc andorrà. Va tenir molts problemes Andorra per poder llançar les escaramusses d’Aláez i Cristian Martínez, ancorats a dalt. La feina dels dos puntes és sempre lloable, pressionant la sortida de pilota i intentant treure petroli de qualsevol escletxa. Si els feroesos aconseguien espolsar-se els paparres, ja tenien una segona brigada buscant les pessigolles amb Marcio, Marc Pujol i Àlex Martínez. Tot i els esforços, a la selecció li falten dents per mossegar, per clavar l’ullal en zones de veritable influència i tot plegat s’acaba pagant. Una imponent cortina d’aigua va donar la benvinguda a la represa. Els visitants mantenien el guió i va tornar a ser Hendriksson qui va posar a prova Gomes (59’) amb un xut que el porter andorrà va enviar a córner. Aquí va acabar de maniobrar Koldo per intentar generar més i fer un pas endavant. Va seure Marc Rebés, condicionat per la seva amonestació –serà baixa per sanció al proper partit contra Malta al Nacional– i Txus Rubio i va donar rodet a Víctor Bernat i Lluís Blanco que feien, així, el seu debut amb l’absoluta. Tot va resultar insuficient.El migcampista del helsingborgs IF és el far de la selecció de les illes Fèroe. De les seves botes i del seu criteri va néixer tot el perill dels nòrdics i va saber capitalitzar les millors accions d’un partit rocós.L’exercici defensiu de la selecció va tornar a ser, malgrat la derrota, el principal esquer. Tot i veure’s superats per la velocitat de pilota de les illes Fèroe, Andorra només va cedir en l’única badada del partit.Koldo Álvarez de Eulate, Seleccionador NacionalKoldo Álvarez de Eulate va comparèixer a l’anàlisi posterior al partit certament contrariat. El seleccionador va destacar el treball que va fer el grup tot i la derrota i va subratllar que “el ritme de pilota, la circulació que han tingut” va ser clau per a la decantació del resultat final. “Sabíem que podia ser així però no ho hem sabut contrarestar”, va indicar Koldo. És evident que la superioritat física de les illes Fèroe també va ser un aspecte diferencial, però el seleccionador va remarcar que l’equip “ha estat força bé a l’hora de defensar la pilota aturada i les accions de centrades”. El que està clar és que “en qualsevol acció que tu badis, ells la poden aprofitar”, va afirmar. Una de les mancances que potser va tenir ahir la selecció va ser no aprofitar gaire els moments de possessió. “No és fàcil tenir la pilota i després de treballar dos minuts la basculació ho fa més complicat encara.” Koldo, però, va afegir que “comptem amb marge de millora i hem de mirar de tenir més tranquil·litat amb la pilota. Un dels aspectes positius és que hem estat vius fins al final”.Víctor Bernat i Lluís Blanco, Debutants amb la Selecció AbsolutaTot i la derrota davant les illes Fèroe, dos jugadors de la selecció van acabar el partit amb un mig somriure. Víctor Bernat i Lluís Blanco van tenir l’oportunitat de debutar i viure els primers minuts amb el combinat absolut. “Feia anys que buscava aquest objectiu, el de poder anar convocat i debutar amb la selecció”, va explicar Bernat. El jugador de la UE Santa Coloma, de 33 anys, va assegurar que “tenia moltes ganes que arribés aquest moment i em sentia andorrà des de feia molts anys”. Per part seva, Lluís Blanco també va acabar amb el mateix regust agredolç, el que et deixa perdre el dia del teu debut. “Et queda una sensació estranya perquè tens el partit i l’objectiu de puntuar però compleixes el somni de debutar”, va comentar. Blanco va afegir que “ens hem mantingut vius fins al final i les illes Fèroe han celebrat moltíssim la victòria. Això indica que alguna cosa fem bé”.