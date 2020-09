Laia Pi repeteix setena posició a la prova de França

Actualitzada 07/09/2020 a les 06:55

Redacció Isola 2000

La jove pilot Laia Pi va aconseguir una nova setena posició a la segona prova del Mundial de Trial a l’aire lliure en la categoria Trial2 disputada ahir a Isola 2000 (França).



La corredora va completar les tres voltes al recorregut amb un total de 70 punts (22 a la primera volta, 25 a la segona i 23 a la tercera) de penalització, i va finalitzar en penúltima plaça. La victòria va ser per a Andrea Rabino, seguida de Naomi Monniera i Lenna Volpe. La setmana vinent disputarà la segona cita del Mundial a Lleó, on també hi haurà el seu germà Oriol Pi.



A la cursa masculina el resident Toni Bou va ser tercer al darrere de Raga i Busto.