L'FC Andorra empata al camp del CE L'Hospitalet i es manté invicte

Actualitzada 07/09/2020 a les 06:56

Redacció LHospitalet de Llobregat

L’FC Andorra va empatar a un al camp del CE L’Hospitalet en el quart partit de pretemporada d’aquest estiu i es manté invicte. Els tricolors van arrencar endollats, pressionant els locals, i van avançar-se als deu minuts amb un gol de Carlos Martínez que va acabar sent anul·lat per fora de joc. Però l’FC Andorra seguia manant, i només set minuts després David Martín va obrir el marcador. Els homes de Nacho Castro van seguir intentant-ho abans del descans, però el marcador no es va tornar a moure. Només arrencar la segona meitat, els riberencs van empatar gràcies a Miquel Ripoll, que va aprofitar una errada dels tricolors. L’FC Andorra va seguir intentant-ho, però no va poder marcar el gol de la victòria tot i jugar els últims minuts amb superioritat numèrica.