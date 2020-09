El MoraBanc venç el Barça i suma la segona Lliga Catalana

El MoraBanc Andorra guanya la seva segona Lliga Catalana després de derrotar l’FC Barcelona

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va guanyar la segona Lliga Catalana de la seva història després de superar el Barça 84-85 en una exhibició col·lectiva en què va dur els blaugranes fins al límit, i en què, contràriament al que havia ocorregut altres vegades, l’any passat mateix sense anar més lluny, els tricolors no van fallar en els moments decisius.



Els tricolors van arrencar especialment espessos, amb diverses pèrdues absurdes que obligaven els homes d’Ibon Navarro a carregar-se de faltes. I quan no era per errades pròpies, era per les dels àrbitres, que van mostrar-se força desencertats d’inici sobreprotegint els blaugranes (van fer deu tirs lliures al primer quart i el MoraBanc, cap). Però tot i el mal inici, els del Principat van anar refent-se i només queien per dos punts (17-15) al final del primer quart.



Tenia molt de mèrit que els tricolors es mantinguessin al partit, perquè per moments semblava que no ho volguessin, regalant diversos rebots ofensius i cistelles quasi fetes al Barça a la seva pròpia zona. Però on no arribaven les cames, l’encert, la lucidesa o, per què no dir-ho, els àrbitres (l’equip no va tirar cap tir lliure a la primera meitat i l’actuació dels jutges va treure de polleguera Ibon Navarro), sí que ho feia l’esperit, cosa que aquest equip no acostuma a perdre. Ahir no va ser menys, i van seguir aguantant i plantant cara als blaugranes en un duel en què els catalans van arribar al davant al descans gràcies a una genialitat final de Calathes en forma de triple (40-37).



A la represa, seguia la màxima igualtat, amb els tricolors fent mal en el joc interior liderats per un gran Malik Dime, però patint més en defensa davant de les estrelles del Barça, que semblaven tenir un punt més de solidesa que els seguia deixant al davant (60-58). Els blaugranes van obrir un mínim forat de set punts a l’últim quart, però el MoraBanc, tot i fer la goma en molts moments, seguia aguantant malgrat que les cames pesaven als dos equips. Quan fallen les cames, surt la qualitat, i en això el Barça guanyava per molt, i ho va demostrar Nicola Mirotic amb un triple que deixava el partit quasi sentenciat (76-70) a dos minuts i mig, però molts cops el cor guanya la qualitat, i els tricolors van capgirar un partit que semblava gairebé perdut amb un tram final espectacular en què van destacar Jeremy Senglin, amb 18 punts, i Tyson Pérez, amb 17 punts i 2 tirs lliures decisius.



El MoraBanc Andorra tancarà la pretemporada aquest mateix divendres a les 18.45 contra el Casademont Saragossa al Pavelló Siglo XXI de la capital aragonesa, a l’última prova abans de l’inici de la Lliga Endesa.



EL VESTIDOR



“ÉS UN ORGULL GUANYAR-LA”

Ibon Navarro

El tècnic del morabanc va manifestar que “la Lliga Catalana és una mica com la Supercopa, que si la guanyes és un títol oficial, i si no un partit de pretemporada, però per nosaltres és un orgull guanyar-la”, i va afegir que “estem contents per la victòria, però encara hi ha alguns errors que hem d’arreglar”.

