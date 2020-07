El coronavirus ha fet que la ruta mototurística pateixi algunes variacions

La Rider 468 Andorra es reinventa i es farà íntegrament al Principat Un instant de la presentació de la Rider 468 Andorra. COMÚ D'ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

Actualitzada 10/07/2020 a les 07:00

Marc Basco Andorra la Vella

La ruta mototurística Rider 468 Andorra se celebrarà íntegrament al país el 17 i 18 de juliol amb un recorregut total de 353 quilòmetres. Habitualment, la sortida que organitza la Penya Motociclista l’Esquirol circulava per carreteres d’Espanya, França i Andorra, i tenia un total de 468 quilòmetres, però a causa de la Covid-19 els promotors de l’esdeveniment van haver d’adaptar-se a les circumstàncies.

A més del canvi del recorregut, el coronavirus també farà canviar alguns dels aspectes clàssics de la prova, ja que les motos només podran sortir de dues en dues amb un interval de 30 segons, i no es farà el tradicional sopar de germanor de manera habitual, sinó que hi haurà variacions. Tots els participants rebran uns tiquets i podran sopar en diferents establiments del centre de la capital. Andorra la Vella tornarà a ser l’epicentre de la Rider 468 Andorra, ja que, a més del sopar, el pàrquing d’autobusos de Prada Casadet serà el punt de sortida i arribada, i també s’hi instal·larà el pàdoc. En aquest espai, a més, hi haurà dues exhibicions amb motos elèctriques.

Fins ara hi ha 93 inscrits i des de l’organització confien a superar els 104 participants de l’edició passada. En aquest sentit, el vicepresident de la Penya Motociclista l’Esquirol, Toni Soler, va asse­nyalar que “hem superat els noranta inscrits en només un mes i creiem que podrem superar els 104 participants que vam tenir l’any 2019”. A més, Soler va explicar que “un 80 o 85 per cent dels participants són espanyols, i també en tenim de francesos i d’italians”.

Entre tots els participants a la ruta mototurística, l’organització de la Rider 468 Andorra farà el sorteig, de manera virtual, d’una moto escúter elèctrica.