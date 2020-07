Grup complicat per al MoraBanc a l'Eurocup

Actualitzada 10/07/2020 a les 13:56

El MoraBanc Andorra ha quedat enquadrat en un grup força complicat a l'Eurocup al sorteig que s'ha realitzat aquest migdia a Barcelona. Els tricolors seran al grup C i s'enfrontaran al Lokomotiv Kuban Krasnodar, Lietkabelis Panevezys, Virtus de Bolonya, Mònaco i Telenet Giants Antwerp.

Pel que fa a la resta de grups, el grup A estarà format per l'Unics Kazan, Joventut de Badalona, Partizan de Belgrad, Umana Reyer Venice, Bahcesehir Koleji Istandbul i JL Bourg. Al B hi seran Unicaja, Buducnost Podgorica, Maccabi Rishon Lezion, Germani Brescia, Ratiopharm Ulm i Boulougne Metropolitans 92. Per últim, al D hi haurà Promitheas Patras, Herbalife Gran Canària, Dolomiti Energia Trento, Cedevita Olimpja Ljubjana, Bursasport i Nanterre 92.

Els quatre primers de cada grup es classificaran pel Top-16. La fase de grups arrencarà el 30 de setembre i s'allargarà fins al 16 de desembre, i dues setmanes després, el dia 30, començarà el Top-16.