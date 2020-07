Força per al joc interior

Actualitzada 10/07/2020 a les 07:02

EL MORABANC CONEIXERÀ AVUI ELS RIVALS DE L'EUROCUP

El MoraBanc Andorra coneixerà aquest migdia els rivals de la fase de grups de l’Eurocup. El sorteig es farà a la seu de l’Eurolliga a Barcelona a partir de les 13.15 hores i serà sense els representants dels clubs a causa del coronavirus.

El conjunt tricolor estarà al segon bombo juntament amb la Penya, Gran Canària i Buducnost, i sap que s’enfrontarà a Promitheas, Unics Kazan o Lokomotiv Kuban Krasnodar, del primer bombo, ja que l’altre equip, l’Unicaja, no pot tocar-li. En total hi haurà quatre grups de sis equips cadascun i els quatre millors es classificaran per al Top-16. La fase regular arrencarà el 30 de setembre i finalitzarà el 16 de desembre, mentre que el Top-16 està previst que comenci el 30 de desembre.

El MoraBanc Andorra segueix per feina quant a la confecció de la plantilla i ahir va tancar la segona incorporació de cara a la propera temporada, el pivot senegalès Malik Dime, que signarà per als dos propers cursos. Es tracta d’un jugador de 27 anys i 2,06 metres que l’última campanya va jugar a la lliga grega a les files del Lavrio amb uns números més que destacables de 8,5 punts, 5,3 rebots, 1,4 taps i 13,1 de valoració mitjana en 14 duels disputats. És un jugador amb un gran potencial físic capaç d’intimidar a la pintura.Dime va formar-se a la universitat dels Washington Huskies i després també va tenir experiències a Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Ucraïna o Finlàndia, abans d’arribar a Grècia. Sobre aquesta incorporació, Francesc Solana va manifestar que “és un jugador ple d’energia que ens ha d’ajudar a desenvolupar el nostre estil de joc als dos costats de la pista”, i va afegir que “fa temps que el seguim i el que més ens agrada és la seva capacitat per millorar temporada rere temporada”. De la seva banda, Malik Dime va destacar que està “molt content de formar part de la família del MoraBanc Andorra. Tinc moltes ganes de descobrir la lliga, el pavelló i els aficionats”.Amb el joc interior ja pràcticament tancat (falta un tercer pivot), el club se centra ara en els reforços exteriors. Un dels jugadors que interessen a Francesc Solana és l’aler Oriol Paulí, que ahir va desvincular-se del Gran Canària. Ja hi ha hagut converses amb l’agent del jugador, però l’acord encara no està tancat perquè també hi ha interès d’altres clubs. En cas de no poder tancar aquesta arribada, una altra opció que hi ha sobre la taula al lloc d’aler és Pere Tomàs.Un altre nom que agrada al club, segons ha pogut saber el Diari, és el del base balear, desvinculat també ahir del Baskonia, Sergi García. Per últim, el club va rebre l’oferiment per incorporar el pivot Allen Omic, però, almenys de moment, no entra als plans.El Zenit de Sant Petersburg va anunciar fa uns dies que Andrew Albicy es desvinculava de l’equip rus, una notícia que va despertar certa il·lusió pensant en un possible retorn a l’entitat tricolor. Tot i que el MoraBanc té encara els seus drets a l’ACB després d’inscriure’l al dret de tempteig, l’operació per tornar a veure el base gal de tricolor és impossible en l’àmbit econòmic. A més, Albicy compta amb propostes d’equips de l’Eurolliga.