Ernest Forgas i Javi Martos s'afegeixen a la llista de baixes del Futbol Club Andorra

Actualitzada 10/07/2020 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

Ernest Forgas i Javi Martos no seguiran la propera temporada a l’FC Andorra a les ordres de Nacho Castro.

Pel que fa al davanter català, ja fa uns dies que s’especula amb la marxa del conjunt tricolor per posar rumb al Badajoz (que disputarà el play-off d’ascens a Segona Divisió) i ahir va confirmar-se. Forgas va arribar a l’equip al mercat d’hivern de la temporada 2018-2019, just després de l’entrada de Piqué a l’entitat, i ha estat una assegurança de cara a porteria des de llavors.

De la seva banda, el club va anunciar ahir que no renovarà el central Javi Martos, que va arribar l’estiu passat a l’FC Andorra i que ha jugat un total de 18 partits de lliga.

Aquesta baixa pot accelerar l’arribada del central argentí i exjugador del Celta B Manuel Farrando, per qui l’FC Andorra va mostrar interès.