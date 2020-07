Els equips de la FAE realitzen una estada de preparació a Les Deux Alpes

Actualitzada 10/07/2020 a les 07:00

Els equips nacionals d’esquí alpí han realitzat aquesta setmana una concentració de neu a Les Deux Alpes (França) on han pogut esquiar cinc dies. Aquesta estada estava emmarcada en un primer bloc de preparació física que seguirà amb un segon bloc al Principat durant l’agost.

Els esquiadors que van realitzar aquesta expedició als Alps van ser Axel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavi Cornella, Carla Mijares i Mimi Gutiérrez, dintre de la secció de tècnica, així com Kevin Courrieu i Matías Vargas, de la secció de velocitat.

Una de les absents a Les Deux Alpes va ser Cande Moreno, que durant la jornada d’ahir va iniciar el viatge cap a Hintertux (Àustria), on farà una estada de cinc dies. Moreno no va desplaçar-se a França amb la resta de membres de l’equip perquè necessita pistes de velocitat.