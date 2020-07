Vuit esquiadors andorrans es preparen a Les Deux Alpes

Els intengrants dels equips nacionals han finalitzat un primer bloc de preparació física durant cinc dies

Actualitzada 09/07/2020 a les 17:55

Redacció Andorra la Vella

Mireia Gutiérrez, Carla Mijares, Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, de la secció de tècnica, així com Kevin Courrieu i Matías Vargas, de la secció de velocitat han finalitzat aquesta setmana una concentració de neu de cinc dies a Les Deux Alpes (França). Aquesta estada entrava dins de la planificació de la pretemporada, sent la continuació d’un primer bloc de preparació física, i que seguirà ara amb un segon bloc de físic a Andorra durant el mes d’agost. Gran part de l'expedició va tornar ahir a Andorra després d'haver completat les jornades d’esquí lliure, per evolucionar amb proves de rellotge de gegant, i algun supergegant en el cas de l’equip de velocitat. L’estada ha permès realitzar treball de tècnica de base i fins i tot en el cas de Courrieu i Vargas ha servit per poder provar material nou.

El treball de les pròximes setmanes se centrarà en un segon bloc físic que es realitzarà fonamentalment a Andorra. Després, estan previstes sortides per buscar el treball en neu a partir del 26 d’agost, quan es faran sortides a Saas Fee, així com a Stelvio (equip de tècnica femení) i a Bèlgica, a l’indoor de Peer (equip de tècnica masculí).

Per la seva part, Cande Moreno ha iniciat avui el viatge cap a Hintertux (Àustria). La jove esquiadora no es va desplaçar a Les Deux Alpes perquè les pistes no s’adaptaven al treball que necessitava fer ja que necessita pistes de velocitat.