Una quarantena de ciclistes en la primer trobada de l' Andona Club

La concentració va tenir lloc ahir al sector de Pal de Vallnord i van realitzar una sèrie d'activitats de tots tipus

Actualitzada 09/07/2020 a les 12:07

Redacció Andorra la Vella

Unes 40 ciclistes van prendre part ahir a la tarda de la primera trobada del recent creat Andona Club que va tenir lloc a la plaça de la Caubella i l'aparcament de l'estació de Vallnord Pal Arinsal. Des del club asseguren estar "molt contentes" per com es va desenvolupar la jornada, que va ser "molt fructífera" i en la qual es va dur a terme una sèrie d'activitats tant per a participants que mai havien anat amb bicicleta com per a altres d'un nivell intermig.