La Rider 468 Andorra es reinventa per la Covid-19 i es farà íntegrament al país

Actualitzada 09/07/2020 a les 14:26

Redacció Andorra la Vella

La prova mototurística Rider 468 Andorra, organitzada per la Penya Motociclista d'Andorra, s'haurà de reinventar a causa de la Covid-19, i es realitzarà íntegrament al Principat, i no també per carreteres espanyoles i franceses com era habitual. En total, aquesta quarta edició de la prova que es farà el 17 i 18 de juliol tindrà un total de 353 quilòmetres. El pàdoc estarà instal·lat a l'aparcament d'autobusos de Prada Casadet.

Fins al moment hi ha una norantena d'inscrits en poc més d'un mes, i des de l'organització preveuen igualar o superar els 104 participants de l'any passat.

La jornada de divendres serà per l'arribada dels moters i pel briefing amb tota la normativa, i la Rider 468 Andorra arrencarà dissabte 18 a les 7.00 hores.

A causa de la Covid-19, s'hauran de prendre algunes mesures, com que les motos només podran sortir de dos en dos i amb intervals de 30 segons, i que l'habitual sopar de cloenda haurà de canviar de format. En lloc de fer-lo amb una carpa, l'organització entregarà als participants un tiquet i podran gaudir del menjar en alguns dels establiments de restauració del centre antic d'Andorra la Vella.

A més, tots els inscrits entraran en el sorteig d'una scooter elèctirca.