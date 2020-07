La FAE i l'Agora International School signen un conveni de col·laboració per l'esquí-estudi

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:53

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i l’Agora International School Andorra van signar ahir un conveni de col·laboració perquè els joves esportistes puguin compaginar l’esquí amb els estudis al col·legi situat a l’Aldosa, pensant ja no només en els joves del país, sinó també en esportistes d’altres llocs. De fet, el gerent de la FAE, Carles Visa, va confessar que també es parlarà amb federacions i clubs d’alguns països sense neu com Portugal, Bèlgica o Holanda.

Sobre el conveni, Visa va manifestar que “és un atractiu més que pot oferir el nostre país per atreure gent, en aquest cas alumnes, esportistes, famílies, i també ens ajuda a posicionar Andorra en l’àmbit internacional”, mentre que la directora d’Agora, Clara Pintat, va destacar que “permet als alumnes fer la tecnificació esportiva i una formació acadèmica efectiva i estructurada”.