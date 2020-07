L'executiu suprimeix les llicències per a no residents

Havien de viure a 350 quilòmetres com a màxim i no cobrar

Fèlix Álvarez i Justo Ruiz durant un partit de la selecció a l'Estadi Nacional.

09/07/2020

El consell de ministres va decidir suprimir les llicències futbolístiques per a no residents de cara a la propera temporada, tal com va avançar el Diari. Aquesta figura va instaurar-se el 2012 després de ser aprovada per l’assemblea de la FAF amb l’objectiu de potenciar la Lliga nacional. Per obtenir una d’aquestes fitxes –cada club podia tenir-ne quatre– els jugadors havien de residir a un màxim de 350 quilòmetres, no podien ser professionals i havien d’estar coberts per una assegurança privada.

Segons va explicar el ministre portaveu, Eric Jover, en roda de premsa, aquesta decisió es va adoptar perquè “s’havia vist que aquesta figura no tenia els beneficis que es van buscar al seu inici, quan l’objectiu era fer pujar el nivell de la lliga”, i va afegir que “quan no trobes els beneficis i en canvi sí que han sortit algunes casuístiques en què aquesta figura no estava ben utilitzada, el que s’ha proposat és eliminar-la”.

De fet, aquest tipus de llicència va tornar a la primera línia arran del cas de Júnior Kobon, futbolista de la UE Engordany. El jugador vivia irregularment al Principat amb la seva parella, però competia amb una llicència de no resident i, de fet, la policia va proposar una ordre d’expulsió de cinc anys contra ell després de l’agressió al futbolista de l’Atlètic Escaldes Richy Hurtado en un duel de la lliga.