Javi Martos no seguirà a l'FC Andorra Javi Martos, a la dreta, en un partit d'aquesta temporada amb l'FC Andorra. ARXIU

Actualitzada 09/07/2020 a les 12:59

Redacció Andorra la Vella

L'FC Andorra ha comunicat que Javi Martos no seguirà la propera temporada com a futbolista tricolor. El central andalús va arribar l'estiu passat al club, i aquest curs ha disputat 20 partits (18 de lliga, un de Copa del Rei i un de Copa Catalunya). En aquests duels, Martos va marcar un gol a la visita de l'FC Andorra a Castàlia.

Aquesta baixa apropa l'arribada del central argentí ex del Celta B, Manuel Farrando, que tal i com va explicar el Diari és un dels jugadors que interessa a la direcció esportiva de l'FC Andorra.