Alfredo Gómez, Quim Arimany i Peru Irazola s'adjudiquen el Trial d'Anyós

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:51

Alfredo Gómez, Quim Arimany i Peru Irazola van ser els vencedors del Trial d’Anyós, organitzada per l’Andorra Trial Club, que era la segona cursa puntuable per al Campionat d’Andorra. A més, aquesta cita suposava el retorn de l’activitat de la Federació Motociclista d’Andorra després de l’aturada pel coronavirus.

A la categoria vermella, Alfredo Gómez va proclamar-se vencedor amb només un punt de penalització, superant Oriol Pi i Jordi Lestang. En blaus, Quim Arimany, amb 11 punts, va ser primer per davant de Jan Gabriel i Miquel Font, mentre que en verds, Peru Irazola va vèncer Cristian Cardús i Ferran Gras. També van acabar primers Rafael Sanromà (grocs), Nando Cortés (grocs màster) i Edgar García (grocs sub-18).

La següent prova del campionat serà el Trial de Fontaneda el 25 de juliol.