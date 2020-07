Una vintena de joves participen al primer campus de la Federació Andorrana d'Handbol

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

Una vintena de nens van arrencar dilluns la primera edició del Campus esportiu d’handbol organitzat per la federació juntament amb Stade Sport i Handball School. Les activitats van realitzar-se al pavelló de l’escola Germans Riba d’Ordino i hi participen jugadors des de la categoria alevina fins a la cadet.

El campus compta amb membres de la FAH com Edgar Serra, coordinador de les seleccions base d’Andorra, Adrià Pifarré, capità de l’equip masculí absolut, o els joves components del combinat nacional juvenil Jan Busquet i Martí Ballester.

El campus s’allargarà fins divendres i a més d’handbol els joves faran activitats de lleure.