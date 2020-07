L'Inter Escaldes busca apropar-se al campionat

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

Gairebé sense temps per digerir el retorn del futbol nacional, avui arrenca una nova jornada de la Lliga Multisegur Assegurances, en què l’Inter Club d’Escaldes buscarà un triomf que l’apropi encara més al campionat. Els escaldencs s’enfrontaran (20.30 hores, Borda Mateu) a la UE Santa Coloma amb l’objectiu de deixar el Vall Banc, que jugarà demà, a set punts de diferència, mentre que els colomencs han de vèncer si volen seguir amb opcions de jugar el play-off pel títol.

L’altre duel de la jornada serà entre FC Ordino i UE Sant Julià (20.30 hores, Estadi Nacional) amb objectius ben diferents. Els lauredians volen guanyar per seguir optant a places europees, mentre que els ordinencs, que diumenge van jugar amb només nou jugadors, ocupen l’últim lloc i necessiten endur-se el triomf per no estar ja pràcticament descendits.

Demà es disputaran els duels entre Carroi i Atlètic Escaldes, i Vall Banc i UE Engordany.