Cardelús s'estrena amb un cinquè i un setè lloc a Estoril

No va tenir bones sortides i li va tocar remuntar a les dues curses

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:54

Redacció Estoril

Xavi Cardelús va arrencar ahir la seva participació a l’Europeu de Moto2 de motociclisme amb una setena i una cinquena plaça a les curses celebrades al circuit lusità d’Estoril.

A la primera de les carreres, el pilot del Team Stylobike va tenir una mala sortida que va fer-li perdre força posicions. Cardelús havia pogut remuntar, però quan estava lluitant per la cinquena plaça va cometre una errada en un dels revolts i va perdre més d’un segon i mig, fet que va impossibilitar-li lluitar per acabar entre els cinc primers.

A la segona cursa, el corredor va situar-se quart a mitjan prova però va estar a punt de caure a l’última volta i va finalitzar cinquè.

Després de la cursa, Cardelús va manifestar que estava “content del com han anat les dues curses d’avui, però no del tot satisfet”, i va afegir que “sé que pot anar encara millor i poder estar lluitant pel podi i això és el que espero”. Amb aquests dos resultats, Cardelús és cinquè a la general.

La següent cursa de l’Europeu serà dilluns vinent també a Portugal, en aquest cas a Portimao.