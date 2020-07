Xavi Cardelús sortirà en cinquena posició a Estoril

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:30

Redacció Estoril

Xavi Cardelús sortirà en cinquena posició a les dues primeres curses de l’Europeu de Moto2 que es faran avui al Circuit d’Estoril. El pilot del Team Stylobike va aconseguir el cinquè millor temps a la sessió de qualificació celebrada ahir amb un registre d’1’41”787.

Cardelús va tancar el primer qualificatori amb un millor temps d’1’42”187 i va haver d’estar uns quants minuts aturat al box a causa dels problemes amb l’embragament de la seva Kalex. A la segona sessió va poder millorar els registres i va tancar l’entrenament amb una volta ràpida d’1’41”787 que el situa a la segona fila de la graella de sortida per a les curses d’avui.

Després de la qualificació, Cardelús va assegurar que “ha estat una molt bona jornada perquè a les dues sessions classificatòries he aconseguit bons registres i al final he acabat a una sola dècima del quart classificat i a poc més d’un segon de la pole position”. A més, va explicar que “les expectatives de cara a les dues curses de demà són bones i espero començar la temporada de l’Europeu amb dos bons resultats”.

La primera cursa arrencarà a les 13.00 hores i la segona està prevista a les 16.00 hores, totes dues a 18 voltes.