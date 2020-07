Peça clau de futur

Actualitzada 07/07/2020 a les 07:11

EL MORABANC ANDORRA ESTARÀ AL SEGON BOMBO DEL SORTEIG DE L'EUROCUP

El MoraBanc Andorra estarà dins del segon grup de caps de sèrie de cara al sorteig de l’Eurocup que se celebrarà divendres a Barcelona. La competició europea va anunciar ahir els diferents bombos (n’hi ha sis amb quatre equips cadascun) i els tricolors estaran al segon juntament amb el Budnocost Podgorica, el Gran Canària i el Joventut.

Entre els equips més forts, els del Principat evitaran l’Unicaja a la primera ronda (no pot haver-hi dos equips del mateix país o lliga al mateix grup) i es veuran les cares amb un vell conegut com l’Unics Kazan o el Promitheas Patras, o faran un viatge inèdit per jugar contra el Lokomotiv Kuban Krasnodar. Del tercer bombo al MoraBanc li pot tocar el Maccabi Rishon LeZion, el Lietkabelis Panevezys o el Dolomiti Energia Trento.

Al quart pot també hi ha equips coneguts pels tricolors, ja que el componen Cedevita Olimpija Ljubljana, Virtus Bolonya, Venècia i Brescia. Per últim, als dos últims bombos també hi ha equips amb noms com Mònaco, Bursasport, Bahcesehir Istanbul i Ratiopharm Ulm (cinquè) Nanterre, Boulogne Metropolitans JL Bourg i Telenet Giants Antwerp (sisè).

El sorteig es farà a Barcelona virtualment a causa del coronavirus, i la primera fase, en què passen quatre dels sis equips de cada grup, es disputarà entre el 30 de setembre i el 16 de desembre.

El MoraBanc Andorra segueix fent moviments a la plantilla de cara a la propera temporada i després de les baixes de Dejan Todorovic, Dejan Musli i David Walker, ahir el club va confirmar l’ampliació del contracte de Tyson Pérez fins al 2023. La vinculació de l’aler-pivot hispanodominicà amb l’entitat tricolor era fins al 2022 i totes dues parts van acordar allargar-la una temporada més degut a les bones actuacions que ha tingut al llarg d’aquesta temporada.Tyson Pérez ha estat una de les sensacions de la temporada en la seva primera experiència a l’elit del bàsquet espanyol, i va tancar el curs amb una mitjana de 6 punts, 5 rebots i 7,4 crèdits de valoració i 16 minuts en els 23 duels que va disputar a la Lliga Endesa. Pel que fa a la competició europea, Tyson Pérez va fer 7,3 punts, 5,6 rebots i 10,4 de valoració en els 14 duels que va jugar a l’Eurocup el curs passat. Les bones actuacions d’aquesta temporada amb el MoraBanc Andorra van fer que fins i tot cridés l’atenció de la selecció espanyola, i va ser convocat per a una concentració per disputar les finestres de la FIBA, tot i que va acabar sent descartat a l’últim moment i no va arribar a debutar amb el combinat nacional espanyol.Tyson Pérez va ser escollit MVP de la Lliga LEB Or la temporada 2018-2019 a les files del Real Canoe madrileny amb uns números de 16 punts i 20 crèdits de valoració per partit. Aquestes xifres van fer que despertés l’interès de diversos clubs de la Lliga Endesa, tot i que va acabar sent el MoraBanc qui va fer-se amb els seus serveis amb un contracte de llarga durada com a tricolor.Un cop anunciada la renovació com a jugador del MoraBanc, Tyson Pérez va manifestar que “volia donar gràcies al club per la confiança dipositada en mi”, i va afegir que “estic molt content de renovar tres temporades amb el MoraBanc Andorra”. A més, l’aler-pivot va tenir també un record per al públic del Poliesportiu, i va agrair-li “tot el recolzament que m’ha donat al llarg de la temporada”. També va referir-se a aquesta operació el director general del club, Francesc Solana, que va assegurar que “Tyson ha fet un salt molt important aquesta temporada i estem convençuts que la seva progressió es mantindrà durant les properes, per això signem aquesta renovació”, A més, va cloure que “ell també sent que és al lloc correcte per seguir millorant”.Aquesta nit expira la clàusula de sortida del contracte de Moussa Diagne lleugerament per sobre dels 100.000 euros, i tot apunta que el pivot senegalès no sortirà de la disciplina tricolor, almenys de moment. Tot i haver tingut interès d’algun equip al llarg de la temporada, tant de conjunts de la Lliga Endesa com d’altres lligues europees, l’última lesió i la situació general d’incertesa amb el coronavirus complica que Diagne pugui sortir durant la jornada d’avui.Un cop es confirmi o no la permanència de Moussa, la direcció esportiva posarà la directa en la feina de fitxatges, ja que Francesc Solana ja ha explicat en alguna ocasió que la seva intenció és que el pivot segueixi com a jugador franquícia i a partir d’aquí, intentar fer un equip al seu voltant.