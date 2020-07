El Campus OKPorters ja compta amb més d'un centenar d'inscrits per a l'edició d'enguany

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:30

Redacció Andorra la Vella

El Campus OKPorters ja ha superat el centenar d’inscrits de cara a l’edició d’enguany, que es farà entre el 12 de juliol i l’1 d’agost a la capital, impulsat pel jugador Roger Molina amb la col·laboració de l’Andorra HC i de la Federació Andorrana de Patinatge.

Les estades arrencaran del 12 al 18 de juliol amb el Campus Pro, que ja té les 48 places esgotades. Seguidament se celebrarà el Campus Young per a nascuts entre el 2007 i el 2012, on només resten set inscripcions lliures. Per últim, del 26 de juliol a l’1 d’agost es farà el Campus Plus, reservat a tots els jugadors nascuts fins al 2007. En aquest cas, encara resten 23 places per omplir, una de porter i 22 de jugador.