David Jelínek allarga el seu vincle amb el MoraBanc fins el 2023

L'escorta txec, que ja és el jugador amb més partits ACB a la història del club, complirà set temporades al conjunt tricolor

Actualitzada 07/07/2020 a les 13:03

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra continua amb el capítol de renovacions i extencions de contractes dels seus jugadors. Després d'anunciar ahir a Tyson Pérez fins el 2023, avui ha estat el torn del capità, David Jelínek. El jugador amb més partits l'ACB en la història del club tenia contracte fins el 2021 amb la possibilitat de sortir aquest estiu, però l'entitat tricolor i el club han arribat a un acord per ampliar-lo fins el final de la temporada 2022-2023, per la qual cosa podria complir set temporades al club. "Parlem d’un dels pilars de l’equip des de fa anys i d’algú cada cop més identificat amb el projecte i amb el país", ha valorat el director general del MoraBanc, Francesc Solana, que ha afegit que "la nova extensió del seu contracte és la mostra més clara de la confiança per seguir progressant de les dues parts".

Per ara, el conjunt tricolor ha confirmat pel curs vinent a Clevin Hannah, Tyson Pérez i David Jelínek. A més, Nacho Llovet i Moussa Diagne tenen contracte en vigor. Per contra, David Walker, Dejan Musli i Dejan Todorovic són baixes segures, mentre encara hi ha els dubtes de la continuïtat de Guille Colom, Bandja Sy, Frantz Massenat i Jeremy Senglin.