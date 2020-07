Walker s'acomiada i agraeix els quatre anys al MoraBanc

L’aler va fer un escrit a les xarxes socials per donar gràcies al públic tricolor, i reconeixia els alts i baixos d’aquests anys

Actualitzada 06/07/2020 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

Després de que el MoraBanc Andorra comuniqués que David Walker no seguirà la propera temporada com a tricolor, l’aler nord-americà va aprofitar les xarxes socials per acomiadar-se de la que ha estat casa seva les últimes quatre temporades.

“Els últims quatre anys he crescut com a jugador de bàsquet i com a persona amb l’ajuda d’un gran club”, arrenca Walker al seu Instagram, i afegeix que “el MoraBanc va arriscar-se amb mi quan era un noi de 22 anys que venia de la universitat, i tots els membres del club van tractar-me amb respecte i van acollir-me amb els braços oberts”.

A més, el nord-americà va explicar que “he construït relacions amb persones que duraran per sempre, i he tingut l’honor de jugar al MoraBanc i aconseguir coses que mai s’havien fet fins al moment, i estic molt orgullós d’haver estat part d’això”. Per acabar, Walker va tenir també unes paraules per a l’afició, i va escriure que “el més important és agrair a tots els aficionats que m’han donat suport durant els meus alts i baixos, heu estat increïbles i no fa falta dir que sou els millors. Andorra sempre serà casa meva”.

D’altra banda, demà expira la clàusula alliberadora lleugerament superior als 100.000 euros que té Moussa Diagne al seu contracte. En un principi acabava el 30 de juny, però club i jugador van acordar allargar-la uns dies a causa del coronavirus.