Valtteri Bottas guanya la primera cursa del Mundial a Àustria

Actualitzada 06/07/2020 a les 07:04

El pilot finlandès de Mercedes, Valtteri Bottas, va proclamar-se ahir vencedor del Gran Premi d’Àustria de Fòrmula 1, a la que era la primera cursa del Mundial després de l’aturada pel coronavirus. La segona plaça va ser per al monegasc Charles Leclerc (Ferrari) i la tercera va ser per a Lando Norris (McLaren).

La cursa va ser accidentada amb nou abandonaments, i fins a tres entrades del safety car per diversos incidents. El vigent campió, Lewis Hamilton, va ser sancionat abans de l’inici de la cursa i també ho va tornar a ser a la carrera després d’un toc amb Albon que va fer que el britànic tingués cinc segons de penalització i acabés en quart lloc. El Top-5 de la cursa el va tancar el pilot espanyol de McLaren, Carlos Sainz, que sortia en vuitè lloc.