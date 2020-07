El jugador ha superat expectatives en el seu primer any com a tricolor i el club l'ha volgut premiar

El MoraBanc Andorra, un dels reis de la transició atacant a l'ACB Tyson Pérez ha estat un dels jugadors revelació de la temporada a la Lliga ACB Fernando Galindo

Actualitzada 06/07/2020 a les 12:51

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra i Tyson Pérez han ampliat el contracte que els uneix un any més, fins el 2023. El jugador d'origen dominicà i amb passaport espanyol ha superat amb escreix les seves expectatives en la seva primera temporada a l'ACB, i el club l'ha volgut premiar amb aquesta ampliació, la qual defineix com "una mostra de confiança mútua per seguir creixent". El director general del club, Francesc Solana, assenyala que "Tyson ha fet un salt molt important aquesta temporada i estem convençuts que la seva progressió es mantindrà en les properes, per això signem aquesta renovació". A més, ha indicat que "ell també sent que està al lloc correcte per seguir millorant".

El MoraBanc continua treballant en la confecció de la plantilla per a la temporada vinent. De moment, tenen contracte en vigor Tyson, Clevin Hannah, Nacho Llovet i David Jelínek, així com Moussa Diagne, el qual tot apunta que no seguirà i farà ús de la seva clàusula de sortida a canvi d'una quantitat econòmica. Per contra, el club ja ha confirmat les baixes de David Walker, Dejan Todorovic i Dejan Musli.