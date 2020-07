El Nike Camp arrenca una edició diferent i marcada pel coronavirus

Actualitzada 06/07/2020 a les 07:03

Redacció Andorra la Vella

El Nike Camp va donar ahir el tret de sortida a l’edició del 2020, que estarà clarament marcada pel coronavirus. En lloc de centralitzar tota l’activitat al país com era habitual, enguany els organitzadors han creat quatre seus més a diversos punts de Catalunya per tal de minimitzar els riscos de contagi.

La seu d’Andorra mantindrà les estades de futbol (22a edició), futbol sala (4a edició) i bàsquet (23a edició), però no hi haurà les habituals sessions amb jugadors professionals, que hauran de realitzar les visites de manera telemàtica. A més, des de l’organització ha preparat diverses mesures de seguretat per tal de minimitzar els riscos de contagis durant el campus.

D’altra banda, avui també arrenquen dos campus més a diversos indrets del país, el que organitza la federació de bàsquet amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany, i també el del Karate Xavi Andorra que es realitzarà a la parròquia d’Ordino.