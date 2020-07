Arrenca el nou futbol

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:21

REPORTATGE

El nou futbol

El futbol ha tornat. O com li diuen alguns, el nou futbol, tot i que al final, l’essència es manté: onze contra onze amb dues porteries on s’ha de fer gol. El coronavirus, però, ha dut diverses imatges poc habituals abans de l’aturada.

La primera de totes, a l’entrada, ja que ningú podia accedir a les instal·lacions sense acreditació i documentació, i les graderies no estaven ocupades pel públic, sinó pels jugadors suplents de tots dos equips amb la corresponent distància de seguretat, per dos o tres directius que podien presenciar el duel, i també per premsa, tot i que a l’inici hi havia uns certs dubtes per saber on els tocava seure.

Sota l’atenta mirada del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, o del seleccionador Koldo Álvarez de Eulate, empleats de la federació i de l’empresa de seguretat organitzaven el protocol i indicaven a tothom quins espais podien ocupar. A més, recordaven també l’ús obligatori de mascareta a tothom que no fos els jugadors que estaven sobre el camp, àrbitres i primers entrenadors, únics autoritzats a no portar-la.

El partit va començar amb un minut de silenci, i amb una presència mínima sobre la gespa, amb dos treballadors de la FAF que recollien pilotes i que desinfectaven totes les que sortien fora de la gespa a la graderia. No hi havia banquetes, però sí que hi havia una petita carpa a la tribuna per al quart àrbitre, que portava també mascareta, i dos empleats de la Creu Roja Andorrana preparats per si se’ls necessitava. Una altra de les novetats que va portar el nou futbol són les aturades per hidratar-se als minuts 30 i 75 de cada partit, que van convertir-se en un temps mort encobert perquè els entrenadors donessin instruccions als futbolistes.

Però tot i les novetats, hi ha coses que no canvien al futbol, com l’alegria dels gols, o les protestes als àrbitres que ara s’escolten encara més que habitualment. Tampoc el contacte, amb els jugadors abraçant-se per celebrar i donant la mà sense problemes als rivals un cop acabats els partits.

Al final el que regnava era la satisfacció per haver pogut tornar, com explicava Justo Ruiz al Diari, que assenyalava que “és una alegria tornar a veure rodar la pilota i veure un altre cop instal·lacions esportives plenes”, a més d’afirmar que “en alguns moments ho veiem impossible, però hem tingut paciència”. També van referir-se a aquesta nova realitat els futbolistes, com Jordi Rubio de l’UE Santa Coloma, que va explicar que “ha sigut tot molt estrany”, o Richy Hurtado de l’Atlètic Escaldes, que assenyalava que “tot ha anat bé”.

La Lliga Multisegur Assegurances va tornar ahir després de quatre mesos d’absència, però es manté pràcticament igual després de l’empat a un entre els dos primers, Inter i Vall Banc, que deixa els escaldencs amb quatre punts de marge a falta de sis partits. El Vall Banc va arrencar millor que l’Inter i va demostrar-ho ràpidament amb el gol de Diejo Nájera que obria el marcador al minut quatre. Els de Marc Rodríguez van seguir dominant fins a la mitja hora de joc, quan els d’Adolfo Baines van fer un pas endavant en busca de l’empat, però el gol no va materialitzar-se fins a la represa amb la diana de Genís Soldevila que igualava el duel, i tot i haver ocasions, el marcador no es va tornar a moure.El futbol va tornar amb moltes novetats, però el que no va canviar són els problemes d’alguns dels equips, com el cas de l’FC Ordino, que va presentar-se al duel contra l’UE Engordany amb només nou jugadors. La lògica va complir-se, i els ordinencs van caure per 3-1 i queden en posició de promoció per no baixar. Pel que fa a l’Engordany, que va vèncer amb dianes de Pedro Muñoz i dues d’Aaron Sánchez, es manté en tercer lloc una plaça que podria donar accés a Europa en funció del campió de la Copa.El quart lloc és per a l’UE Sant Julià, que va derrotar 1-0 al Carroi amb un gol d’Alvaro Correa, i l’UE Santa Coloma, es manté en cinquena posició després de superar a l’Atlètic Escaldes 0-2. Jordi Rubio va obrir el marcador de falta directa, i Víctor Bernat va sentenciar el matx de penal.