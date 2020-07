Walker deixa el MoraBanc després de quatre cursos

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:58

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra segueix amb l’operació sortida, i després de les de Dejan Todorovic i Dejan Musli, ahir va confirmar que David Walker abandona la disciplina del club després de quatre temporades com a jugador tricolor. L’aler nord-americà era un dels jugadors que tenia contracte de cara a l’any vinent, però l’entitat va decidir executar una clàusula per trencar el vincle amb el d’Ohio. Des del club van agrair la professionalitat de Walker durant les últimes quatre temporades, i també va desitjar-li sort de cara al futur.

Walker va arribar al país a la temporada 2016-2017 en què l’equip va classificar-se per a la Copa del Rei i els play-off amb Joan Peñarroya, i va deixar una gran sensació en la seva estrena europea. Les expectatives amb el seu rendiment feien que s’esperés molt més d’ell, però l’aler mai va acabar de mostrar-se regular com a jugador tricolor, tot i la seva qualitat. Walker ha tancat l’última campanya amb 6,7 punts, 2,2 rebots, 1,5 assistències i 5,9 crèdits de valoració de mitjana en els 28 partits que ha disputat a la Lliga Endesa, mentre que a Europa ha fet 9 punts, 2 rebots i 9 de valoració mitjana.

Walker estava implicat amb el país, ja que havia après català, i també havia de disputar enguany l’Europeu de Petits Estats amb la selecció nacional de bàsquet.

