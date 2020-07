Commoció al món del ciclisme per la mort de Pep Toni Escandell al país

Actualitzada 05/07/2020 a les 07:01

Redacció Andorra la Vella

El món del ciclisme està de dol per la mort ahir de Pep Toni Escandell al país. El massatgista de l’equip Movistar va arribar divendres al vespre al Principat per participar en una concentració amb part dels ciclistes de l’esquadra per preparar el calendari de competicions d’aquesta temporada, i ahir al matí va patir un accident cardíac que va acabar amb la seva vida.

Escandell va néixer a Palma de Mallorca fa 52 anys, i estava arrencant la seva segona etapa a les files del conjunt Movistar, on va passar una etapa entre el 2004 i el 2011. Posteriorment, el massatgista va incorporar-se al Lotto Soudal, i aquesta mateixa campanya havia retornat al conjunt que dirigeix Eusebio Unzue.

Diversos ciclistes de l’equip van mostrar el seu condol a les xarxes socials, com el resident Carlos Verona, que va escriure al seu Twitter “molta força i ànims als familiars, amics i equip... quin pal més dur”, així com també van mostrar les seves condolences els seus últims equips.