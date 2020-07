Roland Garros es disputarà amb el 50 o 60 per cent de públic

Actualitzada 04/07/2020 a les 07:08

Redacció París

L’organització de Roland Garros va anunciar que el Grand Slam francès, que va ajornar-se a la tardor pel coronavirus, se celebrarà amb públic, amb prop d’un 50 o 60 per cent de la capacitat total de les diferents pistes. La Federació Francesa de Tennis (FFT) va apuntar que s’establiria un protocol estricte de seguretat per entrar a l’entorn de les instal·lacions.

La cita està programada excepcionalment aquest any entre els dies el 27 de setembre i l’11 d’octubre, i les estimacions de la federació gal·la són d’ocupar poc més de la meitat dels seients habituals sense deixar de complir les mesures de salut necessàries, fet que permet que uns 10.000 aficionats estiguin presents a la final del Grand Slam.

De fet, l’organització posarà a la venda les entrades el dia 9 de juliol, tot i que es reserva el dret de cancel·lar-les si ho imposen les mesures de seguretat, o també d’ampliar el nombre de tiquets a disposició si la situació sanitària millora.

Roland Garros havia de ser el segon Grand Slam de la temporada per a Vicky Jiménez Kasintseva després de la victòria a l’Open d’Austràlia júnior, i ara la jove tennista està en espera de com evoluciona la situació i el calendari de les competicions tennístiques. Sobre el paper, l’esportista hauria de disputar l’US Open, previst a partir del 31 d’agost a Nova York, tot i que la situació de la pandèmia als Estats Units deixa en standby que es pugui acabar celebrant finalment el torneig a les dates previstes.