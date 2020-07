L'Ultra Trail diu que ha perdut 112.000 euros enguany

L’organització va presentar els números del 2020 amb 273.560 euros d’ingressos i 386.078 de despeses

L’Andorra Ultra Trail va presentar ahir els números de l’exercici del 2020 després de la polèmica amb les inscripcions, en què hi ha reflectides unes pèrdues de 112.520 euros. L’organització va decidir retornar només el 70 per cent de les inscripcions un cop cancel·lada la prova, una mesura que no va agradar a Andorra Turisme perquè considerava que deixava malmesa la imatge del Principat, i va instar a tornar íntegrament l’import dels dorsals als participants sota l’advertiment de retirar el seu suport a la cursa. Però Cims Màgics, organitzadora de l’Ultra Trail, no hi va estar d’acord i va decidir acabar definitivament amb la prova.

En els números que va presentar l’Andorra Ultra Trail apareixen 273.560 euros d’ingressos aquest any entre inscripcions, l’aportació pública del comú d’Ordino i patrocinis privats, i 386.078 euros de despeses, que surten del retorn de les inscripcions i de diferents despeses suportades. A més, l’esdeveniment ha entregat un total de 9.523 euros a diverses ONG aquest any.

A l’informe també s’indica que el benefici mitjà anual en els onze anys en què s’ha celebrat la cursa és de 1.171 euros. Per últim, segons aquests números, l’Ultra Trail ha generat un impacte de 26 milions d’euros al país al llarg de les onze edicions, xifra que suposaria multiplicar per 12 la inversió pública que s’hi ha fet durant els últims anys.

