David Walker no seguirà a les files del MoraBanc Andorra

El club ha executat una clàusula que li permetia trencar el contracte que els unia fins al 2021

Actualitzada 04/07/2020 a les 17:30

El MoraBanc Andorra ja té la tercera baixa de cara a la propera temporada, ja que David Walker no seguirà com a tricolor. Tot i que l'aler d'Ohio tenia contracte fins al 2021, el club ha executat l'opció que tenia per 'tallar-lo' i trencar així el vincle que els unia.

L'entitat ha volgut agrair la seva professionalitat durant les quatre temporades que ha passat al club, i també desitjar-li sort en el futur.