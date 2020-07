Satisfacció pel retorn

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:55

ACORD PER DUR AIGUA POTABLE AL CAMP D'ALÀS

La Federació Andorrana de Futbol va tancar un acord amb l’ajuntament d’Alàs i Cerc per poder portar aigua potable al camp de futbol que la FAF té al municipi de l’Alt Urgell. Fèlix Álvarez va trobar-se ahir amb l’alcaldessa de la localitat catalana, Mari Carme Ribó, a la seu de la federació, i es va decidir impulsar aquesta mesura per tal de millorar la instal·lació de la FAF, a més de donar més comoditat als usuaris que la utilitzen habitualment.

El futbol nacional tornarà a escena diumenge, 119 dies després que es disputés l’últim duel, un partit entre l’FC Ordino i el Vall Banc Santa Coloma. Ara, amb el llum verd del consell de ministres al retorn de la competició, des de la FAF mostren la seva satisfacció perquè es pugui reprendre el futbol al país. “Veient com evolucionaven les coses a altres països amb els rebrots estàvem una mica a l’espera, però aquí tot ha anat com havíem marcat als protocols”, va manifestar el president de la federació, Fèlix Álvarez, que va afegir que “hem de felicitar la gent que els ha elaborat, i també els que els han fet complir i els que els han complert, estem molt satisfets a causa del retorn del futbol”.La represa d’entrenaments i competicions ha estat marcada també per les crítiques de l’AFA (Associació de Futbolistes Andorrans) i de l’encreuament de retrets amb la federació. En aquest sentit, Álvarez va assenyalar que “no hi ha hagut acostament i nosaltres creiem que si l’associació té la intenció de protegir els drets dels jugadors aquesta no és la manera”, a més d’assenyalar que “una altra opinió i més de part de gent que juga i pot aportar idees sempre és bona, però volem que sumin i no restin”.La FAF va reunir-se amb els clubs per explicar-los tots els detalls de la represa, per exemple s’aplicaran mesures com els cinc canvis per partits o les aturades d’hidratació al minut 30 i 75, i les entitats van mostrar-se satisfetes pel retorn de les competicions. Precisament sobre els equips, Álvarez va explicar que encara estan estudiant com se’ls pot ajudar amb les subvencions que van atorgar la FIFA i la UEFA a causa del coronavirus. En aquest aspecte, el president va assenyalar que “hem rebut informacions d’alguns clubs i són diverses, i volem mirar si hi ha ajuda genèrica a tot­hom o si particular club a club”.Per últim, Álvarez va revelar que la FAF vol fer un petit homenatge als col·lectius implicats contra la Covid-19 en el duel de la Nations League contra les Illes Fèroe del 6 de setembre, sempre que s’autoritzi la presència de públic a l’Estadi Nacional.Fèlix Álvarez va fer aquestes declaracions durant la presentació de l’exposició fotogràfica Shoot, obra del fotògraf de la FAF Xavi Miró. En aquest recull d’imatges realitzades majoritàriament durant l’última fase de classificació per a l’Eurocopa, Miró busca “la cara B del futbol, especialment pel que fa a tot allò que no es veu, i la relació entre els futbolistes”.El president va explicar que “ens va semblar una bona idea perquè és la cara oculta del futbol, i també serveix per veure la professionalitat que té la selecció tot i ser un combinat petit”. L’exposició es pot seguir a https://shoot.kunstank.com i no es descarta que posteriorment es pugui fer també de manera presencial. A més, Miró va explicar que té la intenció que el projecte s’allargui en el temps amb els futurs compromisos de la selecció, com la propera Lliga de les Nacions a partir del setembre.