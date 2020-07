La federació demana una piscina específica per als entrenaments dels equips nacionals

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

El nou president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, va demanar una piscina específica per als entrenaments dels equips nacionals, ja que des de l’incendi dels Serradells els nedadors s’han d’exercitar on poden i en cap cas en una piscina de 50 metres, ja que la de la capital era l’única del país.

Clotet va deixar anar una reflexió i va assegurar: “Com podem demanar als nedadors que facin bones marques o mínimes si no tenim una piscina on entrenar?” Tot i aquesta circumstància, el màxim responsable va agrair a la secretaria d’Estat d’Esports que estigui “treballant per trobar la solució”.

L’acte es va realitzar a la seu d’Andbank, patrocinador principal de la FAN, on Clotet va exposar la planificació dels propers anys, marcada per la contenció de la despesa a causa de la crisi del coronavirus.