L'Ultra Trail afirma haver perdut 112.520 euros amb la cancel·lació

L'Andorra Ultra Trail assegura haver perdut 112.520 euros per la cancel·lació de l'edició d'enguany de la prova. L'empresa ha presentat els números del 2020 després de la polèmica pel retorn de només el 70 per cent de les inscripcions un cop suspesa la cursa, fet que va comportar les crítiques d'Andorra Turisme i la posterior finalització de la Ultra Trail després d'11 anys. Al dossier de comptes presentats, es reflecteixen 273.560 euros d'ingressos (entre les inscripcions, l'aportació del comú d'Ordino i patrocinis privats), mentre que hi ha un total de 386.078 euros de despeses entre el retorn d'inscripcions i les despeses suportades. A més, l'Ultra Trail assegura que el benefici mitjà anual és de 1.171 euros, i que enguany s'han entregat 9.523 euros a ONG's. Per últim, l'esdeveniment hauria tingut un retorn al país de 26 milions d'euros des de la seva creació, i hauria multiplicat per 12 la inversió pública que s'ha fet, amb un total de 2.150.950 euros.