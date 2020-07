Aixàs confia a mantenir el pressupost i bona part de l'equip

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:58

EL CSD DEMANA UN ACORD PELS ASCENSOS

La presidenta del Consell Superior d’Esports espa­nyol, Irene Lozano, va referir-se a la polèmica pels ascensos a l’ACB que podrien portar a una lliga de 20 equips el proper curs. Lozano va manifestar que “esperem que no faci falta un altre pacte de Viana al bàsquet pels ascensos [amb referència a l’acord entre Lliga i Federació de Futbol per al retorn de la competició]”, i tot seguit va afegir que “ACB i FEB estan parlant, i porta temps arribar a un acord, però si no òbviament haurem d’intervenir nosaltres”.

L’ACB i els clubs mantenen la seva negativa que hi hagi ascensos des de la LEB, mentre que des de la federació mantenen la idea recollida al conveni signat entre els dos ens on s’indica que ha d’haver-hi dos ascensos.

El MoraBanc Andorra treballa ja en la propera temporada amb dues premisses clares, mantenir bona part de la plantilla i intentar tenir el mateix pressupost. Pel que fa al primer aspecte, el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va explicar que “la idea és que hi hagi continuïtat i a dia d’avui no tenim la idea que hi hagi gaires canvis, però després posar-se d’acord a vegades no és fàcil, i potser s’han de canviar plans i t’hi has d’adaptar”, i també va referir-se al jugador franquícia, Moussa Diagne, amb contracte, però amb una clàusula de sortida lleugerament superior als 100.000 euros que expira dimarts vinent. Sobre el senegalès va afirmar que “està content aquí i ve d’un any difícil per les lesions, i haurem d’esperar perquè té una clàusula de sortida assumible per a un club gran”.Sobre la parcel·la econòmica, va assenyalar que “treballem per seguir creixent i tenir pressupost, i enguany no serà una excepció; del que portem fins ara tothom ha mantingut els compromisos”. A més, preguntat concretament per les ajudes de les institucions, Aixàs va declarar que “encara s’han de dur a terme les converses, però si al final som el que som és gràcies també al suport institucional”.Aixàs també va parlar sobre les possibilitats relacionades amb el públic de cara a l’inici del proper curs, i va declarar que “no és un tema resolt i no dependrà només de l’ACB, i no sabem si serà a porta tancada, amb tot el públic o amb part”, i va agregar que “demanem paciència als abonats, estem preparats per a tots els escenaris i aportarem solucions”.El MoraBanc va tancar un acord amb Montmantell perquè es converteixi en el proveïdor oficial de transports del club per a cinc temporades, tant per al primer equip com per a la base.