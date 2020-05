Jugadors del MoraBanc Andorra es van fer ahir els tests d’anticossos abans d’arrencar avui els entrenaments

Retorn amb mesures Entrenament del MoraBanc Andorra a la Copa del Rei.

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:01

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra tornarà avui als entrenaments després de gairebé dos mesos d’aturada i amb un estricte protocol per al retorn a la feina. De fet, aquest protocol ja va arrencar ahir, quan la plantilla va fer-se els tests d’anticossos a l’Stop Lab de l’aparcament del Prat de la Creu d’Andorra la Vella.

Durant aquesta primera fase del retorn als entrenaments, els jugadors faran feina individual al Poliesportiu i la plantilla es dividirà en dos grups per exercitar-se durant les tardes (avui arrencaran a les 16.00 hores). Cada jugador disposarà d’un temps concret, i entre un i altre hauran de passar 20 minuts perquè hi hagi temps per desinfectar tots els espais i evitar així els riscos de contagi. A més, el cos tècnic haurà de respectar la distància de seguretat, tant entre ells, com amb els jugadors, i podran supervisar les sessions equipats amb mascareta i guants.

A més, per minimitzar qualsevol tipus de risc, només es permetrà la presència a les instal·lacions del Poliesportiu del personal imprescindible perquè els jugadors puguin realitzar el treball individual, i no hi haurà, per exemple, accés a la premsa. Aquesta normativa de retorn als entrenaments ha estat elaborada pel Govern, i el club també seguirà les recomanacions del protocol que va presentar el Consell Superior d’Esports espanyol per a les lligues professionals del país veí (com l’ACB).

El retorn a la feina del MoraBanc Andorra no comptarà encara amb tota la plantilla a l’espera del retorn de David Walker i Bandja Sy, que es troben fora del país. L’aler nord-americà va marxar als Estats Units per passar el confinament amb la seva família i està previst que arribi al país aquest dimecres, mentre que Sy es troba a Belgrad, on va marxar pel naixement de la seva filla. En aquest cas, la seva tornada al país dependrà de quan autoritzi la reobertura de les fronteres i els aeroports el govern serbi, previsiblement dijous. En tot cas, tots dos hauran de realitzar una quarantena de 14 dies quan tornin a Andorra seguint el decret que va promulgar l’Executiu a finals de març.

Més enllà del MoraBanc Andorra, avui també tornen a entrenar-se els ciclistes (amb mascareta) i pilots de moto, així com 51 esportistes becats pel programa ARA, també amb mesures de seguretat i distanciament. Alguns d’ells també van realitzar-se ahir els tests d’anticossos, com van ensenyar a les xarxes socials.