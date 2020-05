La temporada 2019-2020 ha estat de contrastos per a David Jelínek, amb la part bona de convertir-se en el jugador amb més partits de la història del MoraBanc.

La temporada 2019-2020 ha estat de contrastos per a David Jelínek, amb la part bona de convertir-se en el jugador amb més partits de la història del MoraBanc, i amb la negativa de no ser a la Copa del Rei per unes galteres. És un dels capitans de l’equip, la seva voluntat és seguir al club i ja està en converses amb l’entitat per executar l’any opcional que té de contracte per a la temporada vinen.



L’ACB va aprovar un format amb 12 equips per acabar la competició, què li sembla?

Serà diferent del que es podia pensar, han intentat buscar el màxim d’equips possibles per seguir jugant en aquesta situació en què estem.



Que sigui a un partit i pugui haver-hi sorpreses benficia equips com el MoraBanc Andorra?

Segurament, pot passar com a la Copa del Rei i pot haver-hi sorpreses amb qui guanyarà.



És optimista que es jugui?

És difícil de dir, i amb les coses que fa ara el govern espanyol a poc a poc sembla que es va avançant però és complicat.



Ha estat un any important per a vostè en convertir-se en el jugador amb més partits de la història del MoraBanc Andorra.

Quan estàs en actiu potser no ho veus tant, però quan ja penses a retirar-te i valores tota la teva etapa com a jugador, veus que has estat referent i has deixat alguna cosa teva en un club, això et queda al cor com una cosa molt bonica i que no tot el món té el plaer de sentir-ho.



Té contracte fins al 2021, la seva intenció es seguir al MoraBanc Andorra?

Sí, de moment hi ha hagut alguna conversa amb el club. L’any de contracte que em resta és opcional i n’estem parlant amb l’entitat i la meva idea és seguir aquí i continuar millorant com fins ara.