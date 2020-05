Les estades de les seccions del Barça a Encamp queden en l'aire

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:48

ENCAMP SERÀ VILA EUROPEA DE L'ESPORT FINS AL JUNY DEL 2021

Encamp mantindrà la seva nominació com a Vila Europea de l’Esport fins al juny del 2021 degut a la crisi del coronavirus. L’ACES va atorgar aquest guardó a la parròquia a finals del 2019, i la impossibilitat de realitzar moltes de les activitats previstes ha fet que l’organització allargui aquest reconeixement, de moment, sis mesos més.

El conseller de joventut i esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernández, va explicar que “va ser un gerro d’aigua freda, perquè arrencàvem l’any amb molta il·lusió i volíem fer moltes coses”, i va afegir que “ara ha estat una bona notícia que ens ho allarguessin perquè tenim un calendari ambiciós amb moltes activitats”.

La presència de les seccions esportives de l’FC Barcelona al país per realitzar les seves pretemporades a Encamp estan ara mateix en l’aire, ja que el món de l’esport es troba actualment en un procés d’incertesa absoluta a causa del coronavirus. El contracte entre el comú encampadà i l’entitat blaugrana acabava el 2019, però la cònsol Major, Laura Mas, ja va explicar al Diari durant el mes de febrer que hi havia bona relació entre totes dues parts i que no hi hauria cap problema per allargar-lo dos anys més i que els equips poliesportius del Barça fessin la seva pretemporada a Encamp.Ara, però, el coronavirus ha aturat tots els plans a l’espera que s’esclareixi què passa amb les diferents disciplines i tots els calendaris esportius de les diferents competicions per establir les dates del futur.En aquest sentit, el conseller de joventut i esports del comú d’Encamp, Xavi Fernández, va assegurar que “ara mateix ho tenim en stand-by perquè els clubs d’elit com l’FC Barcelona segueixen amb altres preocupacions per veure com acaben les seves temporades”, i va afegir que “si se’ls allarga la temporada i competeixen durant l’estiu, difícilment podrem fer la pretemporada, així que s’ha de veure si n’hi hauria, si seria el mes de setembre o a l’octubre i quan i com es podria portar a terme”.