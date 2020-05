Gerard Miquel guanya l'OK Lliga Plata amb el CE Vendrell i aconsegueix l'ascens a l'OK Lliga

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:55

Redacció Andorra la Vella

Gerard Miquel s’ha proclamat campió de l’OK Lliga Plata i ha aconseguit l’ascens a l’OK Lliga gràcies a la decisió de la Federació Espanyola de Patinatge (FEP) de donar per finalitzades totes les competicions d’hoquei patins a causa del coronavirus.

El conjunt tarragoní on milita Miquel era líder de la competició amb 39 punts, tres més que l’Alcoi, a falta de sis duels per acabar el campionat, i amb la decisió de la FEP aconsegueix el gran objectiu del curs, el retorn a la màxima categoria de l’hoquei patins espanyol després d’haver baixat la temporada anterior. A més, el títol de lliga i l’ascens arrodoneix una gran campanya on Miquel havia guanyat la Copa Princesa.