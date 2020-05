Xavi Cardelús haurà d'esperar pel seu debut al Mundial de MotoE

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

Xavi Cardelús haurà d’esperar encara més per estrenar-se al Campionat del Món de MotoE després que l’organització cancel·lés la segona de les curses que hi havia al calendari, el Gran Premi d’Holanda. La següent prova prevista és el Gran Premi d’Àustria, que està programada pel 16 d’agost al circuit Red Bull Ring a Spielberg. A més, no es descarta que s’afegeixin més curses per les suspensions que hi està havent a causa del coronavirus.

L’altre campionat que Cardelús havia de córrer enguany era l’Europeu de Moto2, que ja va veure ajornada la primera cursa (a Portugal) i ara també la segona (a València). La següent prova al calendari és el 14 de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya.

D’altra banda, el pilot resident Joan Mir seguirà amb Suzuki fins al 2022. El corredor mallorquí va anunciar-ho a les xarxes socials, i seguirà dos anys més amb el seu company d’equip, el també resident Àlex Rins, que fa unes setmanes va ampliar també el contracte amb la marca japonesa.